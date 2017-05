Ungewohnte Bewegungen, Überbeanspruchung der Muskulatur durch lang andauernde, einseitige Körperhaltung (z.B. langes, unbewegliches Sitzen; Autofahren, ständige Schauen mit gesenktem Kopf aufs Handy), Nervenreizungen, Zugluft oder auch Verschleißerscheinungen an der Wirbelsäule.

Und ist der Schmerz erst einmal da, möchte man ihm möglichst aus dem Weg gehen – mit einer „Schonhaltung“. Die führt selten zum Erfolg und beansprucht andere Muskelgruppen und bringt die Balance der Rücken- und Rumpfmuskulatur oft vollends durcheinander. Nicht selten steigert das den Schmerz, den man eigentlich loswerden will.

Rückenschmerzen sind in den meisten Fällen Verspannungsschmerzen, die sich entweder langsam aufbauen oder ganz plötzlich, wie beim sog. „Hexenschuss“, ein kaum erträgliches Ausmaß erreichen können. Etwa 85% aller auftretenden Rückenschmerzen sind jedoch unkompliziert und verschwinden nach relativ kurzer Zeit wieder.

Anders liegt der Fall bei Ischias-Beschwerden; hier liegt eine Reizung der Nervenwurzel im Bereich der Wirbelsäule vor, die verschiedene Ursachen haben kann. Der Schmerz strahlt aus der Hüfte ins Bein, oft bis in die Zehen aus, nicht selten begleitet von Gefühlsstörungen oder gar Lähmungen.

„Ich hab's wohl an der Bandscheibe !“ - diese Selbstdiagnose ist häufig zu hören und sorgt für zusätzliche Beunruhigung. Gemeint ist damit im medizinischen Sinne eine Vorwölbung einer Bandscheibe oder gar ein Bandscheibenvorfall; in beiden Fällen kann dies zur „Raumnot“ für Nerven im Bereich der Wirbelsäule führen. Die Mehrzahl dieser beiden Veränderungen verläuft jedoch, im Gegensatz zur häufig anzutreffenden Meinung, unbemerkt oder mit wenig Schmerzen. Der Körper richtet sich auf die neuen Gegebenheiten ein und lässt den abgehenden Nerven meist noch genug Raum.

Und eine defekte Bandscheibe bedeutet nicht, dass der nächste Schritt unumgänglich eine Operation sein muss. Bildgebende Diagnostik ist heute so weit entwickelt, dass mit ihrer Hilfe meist ein recht eindeutiger Befund erstellt werden kann. Danach sollte man sich auch eine „zweite Meinung“ einholen, wenn es um die Frage der Behandlung – vor allem der operativen Behandlung - geht.

Wer viel in Bewegung ist, trainiert den Körper und sorgt dafür, dass Muskulatur und Halteapparate auch im Rumpf- und Rückenbereich ihren Dienst ohne Probleme verrichten. Bewegungsmangel beginnt oft zu Hause, setzt sich am Arbeitsplatz fort und macht anfällig für Rückenprobleme.

Osteoporose ist eine Erkrankung des Skeletts, bei der die Knochen an Festigkeit verlieren und leichter brechen können. So ab dem 35. Lebensjahr verliert das Skelett jährlich etwa ein Prozent seiner Masse. Bei Frauen erreicht der Prozess oft schon in den Wechseljahren ein kritisches Ausmaß, wenn das Sexualhormon Östrogen versiegt. Dieses schützt dann ihre ohnehin geringere ­Knochenmasse nicht mehr vor dem Abbau.