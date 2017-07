Hier heißt das "Zauberwort" Ionentechnik!

Diese Geräte spalten aus der Luft angesogene Moleküle, laden sie negativ auf und wandeln sie in Ionen um. Diese Ionen werden nun an das Haar abgegeben und brechen das Wasser in den noch feuchten Haaren auf. Ein Teil des Wassers kann so in das Haar eindringen und es mit Feuchtigkeit versorgen. Das Haar sieht wunderbar glänzend, gesund und gepflegt aus.

Der richtige Fön für eine super Form und schonendes Trocknen

Tipp vom Experten: Nach dem Heißfönen eine Kaltluftphase einlegen – die sorgt für optimalen Halt des Stylings. Bildrechte: colourbox.com Wichtig, auch der Haartrockner sollte zu Ihren Haaren passen. Ein guter Fön hat mehrere Temperaturstufen und kann sich so auf verschiedene Haarstrukturen einstellen. Für optimalen Halt des Stylings empfehle ich nach dem Heißfönen eine kurze Kaltluftphase.



Neu und innovativ sind hier Supersonic-Föne. Diese sind mit Air-Multipler-Technik ausgestattet, wo Rotor und Motor im Griff sitzen. Dies erleichtert extrem die Handhabung und das Gerät lässt sich leicht verstauen. Auch die Temperatursensoren in der Düse halten, was sie versprechen. Wird die Temperatur zu heiß, regelt die Elektronik den Motor herunter. Dadurch bleibt das Fönergebnis sehr konstant und die Haare erleiden keinen Hitzetod.

Welches Glätteisen ist das Beste?

Ob Locken oder glatte Haare, die meisten Eisen können beides. Auswahlkriterien sollten Heizplatten aus Keramik- und Teflonbeschichtung sein. Optimal sind selbst temperaturregelnde Geräte. Die absolute Temperaturobergrenze liegt bei 180°. Ansonsten drohen Strukturschäden und Haarbruch!

Der Lockenstab für sanfte Wellen oder wilden Wuschelkopf

Obacht, bevor der Lockenstab zum Einsatz kommt, unbedingt ein Hitzeschutzprodukt auftragen! Bildrechte: Colourbox.de Sanft oder wild? Der Lockenstab bringt im Handumdrehen Leben in Ihr Haar. Besonders natürliche Locken zaubern die neuen konischen Lockenstäbe. Je länger und dicker die Haare sind, desto größer kann der Durchmesser des Locken-Tools sein.



Die Grundregel hier:



Großer Durchmesser: weiche Wellen und geschwungene Locken

weiche Wellen und geschwungene Locken Kleiner Durchmesser: deutlich definierte enggeschwungene Löckchen

Stäbe mit Keramik- oder Turmalinoberfläche sind hier pflegeleichter und beanspruchen das Haar weniger als mit Metalloberfläche. Zusätzlich, unbedingt vor jeder Behandlung ein Hitzeschutzprodukt auftragen.

Simply Straight – Die Bürste, die Ihr Haar glättet!

Auch glattes Haar liegt wieder voll im Trend. Und die neuen Glätt-Bürsten haben einen großen Vorteil: Sie kämmen und glätten die Haare in nur einem Schritt. Vor allem lockiges und krauses Haar lässt sich so im Nu schonend und effektiv glätten. Dank spezieller 3D Keramik-Borsten werden die Haare besonders schonend und sanft entspannt, da die Wärme sich gleichmäßig auf die keramikummantelten Heizborsten verteilt. So entstehen Ergebnisse ohne Haarbruch, Verbrennen und Volumenverlust.

Die neuesten Stylinghelfer in Sachen Produkte