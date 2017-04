Leichter leben | 20.04.2017 | 17:00 Uhr Helfen bis der Arzt kommt

Hauptinhalt

Erste Hilfe kann Leben retten! Bis zum Eintreffen des Rettungswagens dauert es hierzulande acht bis zwölf Minuten. Doch was tun, bis der Arzt kommt? Viele Menschen haben Angst, etwas falsch zu machen - und handeln dann lieber gar nicht. In einer Notsituation mit verletzten, vergifteten oder verunglückten Personen müssen die Helfer vor Ort, die Ersthelfer, die Rettungskette in Gang setzten.