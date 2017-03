Leichter leben | 17.03.2017 | 17:00 Uhr Köstliches Abendbrot

Olle Stulle war gestern, heute will Christian Henze aus dem Abendbrot ein kleines Festessen machen. Verschiedene Brotsorten, kombiniert mit Ideen vom letzten Streetfood-Markt ergeben eine bunte Mischung aus Tradition und Inspiration. Ob überbacken, gebraten, gefüllt oder köstlich belegt - so ein Abendbrot will niemand verpassen.