Fast jeder kommt einmal im Leben in die Situation: Ein Haushalt muss aufgelöst werden. Auch immer steckt eine Geschichte dahinter. Eine Tante schafft es nicht mehr, den Haushalt zu stemmen und möchte in betreutes Wohnen oder der Opa ist verstorben und keines der Kinder oder Enkelkinder kann das Haus übernehmen.

So unterschiedlich die Geschichten sind, haben sie doch oft eins gemeinsam: Häufig muss es schnell gehen und fast immer sind die Angehörigen überfordert. Was behalten, was wegwerfen? Manches vielleicht verkaufen, aber wohin und zu welchem Preis?



Rat weiß in solchen Fällen Friedrich Häusser. Der Antiquar ist das neue Gesicht von „Schatz oder Schätzchen“. Er steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und hilft, die Dinge zu ordnen. Er klärt auf, was das Mobiliar, die Bilder, Schmuckstücke und viele andere Gegenstände wert sind. Und er hilft, einige Stücke auf dem Flohmarkt oder beim Händler zu verkaufen.



Friedrich Häusser blickt auf weitreichende Erfahrungen als Antiquar zurück. Der charmante Mann hat sein eigenes Geschäft im beschaulichen Quedlinburg. Er ist gelernter Kaufmann, 64 Jahre alt und hat als Antiquitäten-Experte bereits in Hamburg, Lüneburg und Dänemark Station gemacht.