Zutaten für vier Personen:

Mangoreis

300 g Basmatireis

Salz

1 Mango

3 Frühlingszwiebeln

1 rote Chili

Dressing

5 EL Sweet Chili Sauce

4 EL weißer Balsamico (Condimento bianco)

1 TL Kristallzucker

Meersalz

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

4 EL gutes Olivenöl

Zitronen-Ente

300 g Entenbrust

Meersalz

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

1 Bio-Zitrone

2 EL neutrales Pflanzenöl

Cashewnüsse

½ EL Butter

1 EL Kristallzucker

1 Handvoll Cashewnusskerne (ca. 100 g)

Zubereitung:

Die Mango gibt dem Reis eine fruchtige Note. Bildrechte: colourbox.com Den Basmatireis in einem ofenfesten Topf in 450 Milliliter leicht gesalzenem Wasser aufkochen. Anschließend den Topf abdecken und für 15 Minuten in den auf 100 °C vorgeheizten Backofen (Ober- /Unterhitze) stellen. Die Flüssigkeit sollte vollständig aufgesogen sein, falls nicht, restliche Flüssigkeit abgießen, den Reis in eine große Schüssel füllen und auskühlen lassen. Die Mango schälen, halbieren und den Kern entfernen. Das Fruchtfleisch in Würfel schneiden. Die hellen Anteile der Frühlings-zwiebeln in feine Röllchen schneiden. Die Chilischote entkernen und fein würfeln. Alle Zutaten zum ausgekühlten Reis in die Schüssel geben.

Die Chilisauce, den Essig, den Zucker, Salz und Pfeffer in einer kleinen Rührschüssel gut miteinander vermischen. Unter ständigem Rühren dann in einem feinen Strahl das Öl einlaufen lassen. Das fertige Dressing über den Reis gießen und den Salat vermischen.

Die Entenbrust waschen, trockentupfen und in Streifen schneiden. Die Schale der Zitrone abreiben und die Zitrone auspressen. Das Öl in einer Pfanne erhitzen und die Fleischstreifen von allen Seiten anbraten. Das Fleisch mit Salz, Pfeffer, der Zitronenschale und einem Spritzer Zitronensaft würzen.

Die Butter in einer beschichteten Pfanne bei mittlerer Temperatur erhitzen, den Zucker zugeben und karamellisieren lassen. Dann die Nusskerne in die Pfanne geben und mehrmals gut durchschwenken.

Anrichten:

Den Mangoreis auf den Tellern anrichten. Die Entenbruststreifen darauf verteilen. Darüber die karamellisierten Cashewnüsse streuen. Alternativ die Entenbruststreifen unter den Mangoreis heben und den Salat auf die Teller verteilen. Darüber die karamellisierten Cashewnüsse streuen.

Zutaten für vier Personen:

Sushi-Bällchen mit Lachs

400 g Sushi-Reis (z. B. Nishiki)

4 EL Reisessig

1 1/2 EL Kristallzucker

1 TL Salz

50 g Salatgurke

200 g sehr frisches Lachsfilet, ohne Haut und Gräten

2 Lauchzwiebeln

1/4 TL Wasabipaste

4 Noriblätter

2 Eiweiß

5 EL Panko (Weißbrotmehl, im Asia-Laden erhältlich)

300 ml neutrales Pflanzenöl

Avocado-Mayonnaise

½ reife Avocado

1 Spritzer Zitronensaft

2 EL Mayonnaise (aus dem Glas)

1 EL Sweet Chili Sauce

Salz

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Zum Anrichten: etwas Wasabi-Paste

Zubereitung:

Der Lachs für Sushi muss besonders frisch sein. Bildrechte: Colourbox.de Den Sushi-Reis nach Vorschrift in einem Reiskocher zubereiten. Alternativ den Sushi-Reis in einen ausreichend großen Topf füllen, 800 ml kaltes Wasser aufgießen und leicht salzen. Den Reis aufkochen und ca. 20-30 min. bei mittlerer Hitze zugedeckt quellen lassen, bis die Flüssigkeit vollständig aufgesogen ist. Den Reisessig, den Zucker und das Salz in einem kleinen Topf zu einem Aufguss aufkochen. Den fertig gegarten Reis in eine weite Holzschüssel füllen, den Aufguss zugeben und mit einem Holzlöffel untermischen. Die Schüssel mit einem feuchten Geschirrtuch abdecken und den Reis zehn Minuten ruhen lassen. Die Salatgurke entkernen und das Fruchtfleisch in kleine Würfel schneiden. Das Lachsfilet ebenfalls in kleine Würfel schneiden. Die Lauchzwiebeln putzen und das Weiße in feine Ringe schneiden.

Die Noriblätter vierteln und jeweils ca. eine Handvoll Reis darauf geben, dabei den Reis leicht flach drücken. Etwas Gurke, Lachs, Lauchzwiebelringe und ein wenig Wasabipaste auf den Reis geben und dann alles mit dem Noriblatt außen zu einer Kugel formen. Dabei das Noriblatt gut andrücken.

Die Eiweiße in einer kleinen Schale kurz aufschlagen. Das Panko in eine flache Schale füllen. Die Sushi-Bällchen mit Eiweiß bepinseln, dann im Panko wenden. Das Öl in einem Topf auf ca. 180 °C erhitzen. Die Sushi-Bällchen nacheinander ca. 20 Sek. frittieren und auf Küchenpapier etwas abtropfen lassen.

Avocado-Mayonnaise

Das Avocadofleisch mit einem Esslöffel aus der Schale lösen und in einen hohen Rührbecher füllen. Den Zitronensaft, die Mayonnaise und die Chili-Sauce dazugeben und alles mit einem Stabmixer pürieren. Die Avocado-Mayonnaise abschmecken.

Anrichten: