Ein Blutzuckertestgerät mit einem Teststreifen. Bildrechte: IMAGO

Beim Typ 2, dem weitaus häufigeren, besteht ein relativer Mangel an Insulin. Es wird zwar Insulin produziert, aber das ist zu wenig, um den Zuckerhaushalt im Körper zu regulieren. Zuckermoleküle können nicht mehr ihrer Bestimmung gemäß weiter verarbeitet werden. Sie bleiben in zu hoher Konzentration im Kreislauf und richten an ganz verschiedenen Stellen langsam, aber stetig Schäden an, welche die eigentliche Bedrohung der Diabetes-Erkrankung darstellen.