Um eine Reha bewilligt zu bekommen, müssen die erfolgversprechenden therapeutischen Angebote am Wohnort durch den Arzt ausgeschöpft worden sein. Wurden Medikamente, Hilfs- oder Heilmittel verordnet und es ist dadurch keine Besserung eingetreten oder macht die Verordnung medizinisch keinen Sinn, muss die gesetzliche Krankenkasse oder die Rentenversicherung die Kosten für eine Reha übernehmen. Für eine Wiederholung gilt eine Frist von vier Jahren. Die Reha ist auch vor dieser Frist zu genehmigen, wenn bei Abwarten der vier Jahre eine deutliche Verschlechterung droht. Für den Antrag wird in jedem Fall ein ärztliches Attest benötigt. Die Begründung für eine Rhea muss vom behandelnden Arzt begründet werden.

In vielen Fällen wird der Antrag auf eine Reha-Kur von der Krankenkasse abgelehnt. Es lohnt sich in den meisten Fällen, innerhalb von vier Wochen, Widerspruch gegen den Ablehnungsbescheid mit der Bitte um erneute Überprüfung einzulegen.

Der Widerspruch sollte nach Möglichkeit eine weitere Begründung des Arztes enthalten, warum die Reha medizinisch notwendig ist und was mit der Reha erreicht werden soll. Werden die Kosten übernommen, zahlen Versicherte täglich zehn Euro für den Aufenthalt in einer Klinik zu. Befreiungen von der Zuzahlung sind möglich.



Weitere Kosten und Zuschüsse sollten bei der Krankenkasse nachgefragt werden. Werden keine Kosten übernommen, kann man die Kur als Selbstzahler buchen. Viele Kurorte haben sich darauf eingestellt und bieten inzwischen kostengünstige Möglichkeiten für einen Kur-Aufenthalt an. Die meisten Krankenkassen beteiligen sich dann an der Zuzahlung der therapeutischen Anwendungen. Es lohnt in jedem Fall, bei Kureinrichtungen gezielt danach zu fragen.