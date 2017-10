Was empfehlen Sie: Arztbesuch oder die Medikamente in der Apotheke gleich selbst kaufen?

Wie wird man schnell wieder fit?



Ruhe bewahren! Geduld haben. Ein Infekt dauert so lange, wie er dauert, es gibt keine Blitzheilung. Man kann den Körper aber durchaus unterstützen, beispielsweise mit leichter Kost, ausreichender Flüssigkeitszufuhr und Ruhe.



Welche Hausmittel können Sie empfehlen?



Bei Husten kann ein Brustwickel mit heißen Kartoffeln wirken. Die Kartoffeln kochen, abgießen, zerdrücken und erst in ein Küchentuch und dann in ein Handtuch so einpacken, dass die Betroffenen nicht verbrüht werden. Etwa 20 bis 30 Minuten auf der Brust wirken lassen.



Hustenlöser oder Hustenstiller – was wirkt besser?



Bei trockenem Reizhusten hilft Efeu in Tabletten oder Tropfenform. Frischer oder getrockneter Thymian wirkt als Aufguss oder ins Badewasser, den Hustenreiz zu lindern.



Bei vielen beginnt zuerst, der Hals weh zu tun. Wie kann ich eine weitere Ausbreitung verhindern?