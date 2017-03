Nach einem Rohrbruch sind die Möbel möglicherweise ein Fall für den Sperrmüll; die Tischkerze setzt das Wohnzimmer in Brand; nach einem Einbruch ist nicht nur der Flachbildfernseher weg, sondern auch die Vitrine kaputt ... So unterschiedlich diese Schäden sind, eines haben sie gemeinsam: Die Hausratversicherung deckt sie ab.



Über diese Versicherungspolice ist Ihr bewegliches Hab und Gut u.a. gegen Feuer, Einbruch, Leitungsbrüche und Sturmschäden versichert. Wenn Sie sich nicht sicher sind, was alles versichert ist, stellen Sie sich vor, Sie würden Ihre Wohnung umdrehen: Alles, was dann herausfällt, ist versichert. Besonders bei einer teuren Einrichtung kann sich dieser Schutz lohnen.



Im Detail können sich Hausratversicherungen sehr unterscheiden. Im Grundtarif ist der Leistungsbereich oft eingeschränkt, lässt sich aber um verschiedene Zusätze erweitern. Dabei sollte aber auch der Preis stimmen.