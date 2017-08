Viele Betroffene haben meistens einen jahrelangen Leidensweg hinter sich, bevor eine Schilddrüsenerkrankung erkannt wird. Es handelt sich dann um eine Ursache, die derart unterschiedliche Beschwerden im Körper auslösen kann. Haben Sie mit den aufgelisteten Symptomen zu kämpfen, lassen Sie am besten beim Arzt eine Blutuntersuchung machen. Mit einem einfachen Test kann dieser herausfinden, ob sie an einer Schilddrüsenerkrankung leiden. Es kann sich dabei um eine Schilddrüsenunterfunktion oder eine Schilddrüsenüberfunktion handelt.

Bildgebendes Verfahren: Eine Schilddrüsen-Sonographie ist eine Untersuchung der Schilddrüse via Ultraschall. Bildrechte: IMAGO

Mit Ultraschall können die Größe und die Beschaffenheit der Schilddrüse sichtbar gemacht werden. Es lassen sich so auch Kröpfe und Knoten feststellen. Eine Methode, um die Funktion der Schilddrüse sichtbar zu machen, ist die Szintigraphie. Dabei wird dem Patienten schwach radioaktives Jod verabreicht, das sich dann in der Schilddrüse einlagert. Mit Hilfe einer speziellen Kamera wird dies für den Arzt aufgenommen. Durch die unterschiedliche Einlagerung des Jods kann er sogenannte kalte (inaktiv) und heiße (überaktiv) Knoten erkennen. Im Verdachtsfall muss sich der Patient einer Sonographie (Ultraschalluntersuchung) und Biopsie (Gewebeentnahme) unterziehen. Die Behandlung hängt aber vom genauen Typ der Erkrankung ab.



Jährlich werden hierzulande circa 5000 neue Fälle von Schilddrüsenkrebs festgestellt. Er zählt damit zu den selteneren Krebsarten und tritt am häufigsten in der Altersgruppe der 40- bis 50-Jährigen auf. Überwiegend bei Frauen.



Bekannte Risikofaktoren sind Jodmangel, Bestrahlungen bzw. radioaktive Belastungen, auch familiäre Veranlagung sowie andere Schilddrüsenerkrankungen. Ein Kropf führt nicht direkt zu Krebs, kann aber Gewebsveränderungen nach sich ziehen, von denen ein erhöhtes Risiko ausgeht. Die Heilungsaussichten bei Schilddrüsenkrebs sind relativ gut, sofern er rechtzeitig bemerkt wird. Wichtigstes Verfahren ist die Operation, bei der die Drüse komplett entfernt wird.