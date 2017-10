Allein im Jahr 2016 registrierte man in Deutschland 150.000 Wohnungseinbrüche. Das ist der höchste Stand seit 2003. Die Zahl der Einbruchsversuche dürfte noch deutlich höher liegen, denn gelangen Einbrecher nicht schnell genug an ihr Ziel, geben sie auf.



Es kann sich also lohnen, Fenster und Türen gut zu sichern. Stiftung Warentest hat sich jetzt mit diesem Thema beschäftigt. Die Tester haben geprüft, wie jeder seine Wohnungstür schützen kann und was Heim- und Möbeltresore taugen.