Fruchtiges Sorbet aus Melone und Himbeeren & Himbeereiscreme

Sommer heißt Grillen im Garten, Schwimmen im See und natürlich: Eis essen! Besonders erfrischend ist Sorbet-Eis. Wer sich in diesem Jahr an warmen Tagen daran versuchen möchte, der sollte Aurélie Bastian über die Schulter schauen. Mit französischer Leichtigkeit zeigt die Naschkatze Schritt für Schritt, wie Eis ohne Milch im Handumdrehen entsteht.