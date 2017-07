Außen knusprig braun, innen zart rosa – so soll das Rumpsteak nach der Zubereitung aussehen. In Scheiben wandert es dann auf den Rucola-Salat samt Trüffel-Aioli.

Außen knusprig braun, innen zart rosa – so soll das Rumpsteak nach der Zubereitung aussehen. In Scheiben wandert es dann auf den Rucola-Salat samt Trüffel-Aioli. Bildrechte: colourbox

Die Knoblauchzehen schälen und in sehr feine Scheiben schneiden. Das Öl in einem Topf erhitzen (ca. 180 °C, am Stiel eines Holzkochlöffels sollten sich Blasen bilden, wenn er in das Fett getaucht wird). Dann die Knoblauchscheiben portionsweise kurz frittieren und auf Küchenkrepp abtropfen lassen.