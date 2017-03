Karotte und Lauch würfeln. Zwiebel schälen und ebenfalls würfeln. Rotwein und Essig aufkochen, Gemüsewürfel, Lorbeer, Nelke, Soft-Aprikosen und Wacholderbeeren dazugeben. Den heißen Fond über das Fleisch gießen und zugedeckt 24 Stunden marinieren lassen. Das Fleisch aus dem Fond nehmen und trocken tupfen. Den Backofen auf 180°C vorheizen. In einem Bräter das Rapsöl erhitzen, das Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen und beidseitig anbraten. Mit ca. 200 ml Fond samt Gemüse ablöschen. Den Bräter in den Ofen schieben und das Fleisch ca. 30 Minuten schmoren, danach die Temperatur auf 80°C reduzieren, das Fleisch aus der Sauce nehmen und im Ofen warmhalten. Die Sauce auf dem Herd mit Sahne und Crème fraîche aufkochen und sämig einköcheln lassen, ggf. mit der Kartoffelstärke binden. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Für die Spätzle Haselnüsse und Mehl mit etwas Salz vermengen, die Eier dazugeben und mit einem Holzlöffel so lange kräftig schlagen, bis der Teig Blasen wirft und zäh und klebrig ist. Reichlich Salzwasser zum Kochen bringen und die Spätzle mit einer Spätzlepresse (oder Spätzlehobel) portionsweise direkt ins kochende Wasser pressen oder hobeln. Einmal kurz aufkochen lassen und mit einem Schaumlöffel herausnehmen. Butter in einer Pfanne zerlassen und die Spätzle darin schwenken.

Die Eier trennen, das Eiweiß aufschlagen. Das Eigelb mit Milch, Vanillezucker und Salz aufmixen. Brötchen in Scheiben schneiden und zehn Minuten in der Milchmischung einweichen. Den Eischnee und die Vanillesauce unterrühren.



Den Backofen auf 180°C Ober-/Unterhitze vorheizen. Äpfel entkernen und in dünne Spalten schneiden. Äpfel, Sojaflocken, Marzipan und Gojibeeren zum Brötchen geben und vermengen. Mit Tonkabohne und Zitronenabrieb abschmecken, in eine Auflaufform geben und 40 Minuten backen.



In der Zwischenzeit Zucker mit Sesam in einer Pfanne karamellisieren lassen. Erkalten lassen, hacken und auf dem Auflauf großzügig verteilen.