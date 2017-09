Ende September ist der letzte Kündigungstermin im Jahr 2017 für viele Millionen Versicherungsverträge. Wenn Sie zum Beispiel mit Ihrer Hausrat oder Haftpflicht unzufrieden sind, oder wenn Sie Ihre Unfallversicherung loswerden wollen, dann sollten Sie sich jetzt mit der Kündigung beeilen.

Warum gerade Ende September?

Viele Versicherungen lassen die Vertragslaufzeit grundsätzlich zum 1. Januar beginnen, egal, wann im Jahr Sie den Vertrag ursprünglich abgeschlossen haben. Die Verträge laufen dann 12 Monate und verlängern sich automatisch, falls Sie nicht drei Monate vorher kündigen. Also bis zum 30. September.

Lohnt ein Wechsel?

Ein Wechsel der Hausratversicherung hat einige Vorteile: Es locken bessere Leistungen und günstigere Beträge. Bildrechte: Colourbox.de Haftpflichtversicherungen sind in den vergangenen Jahren erheblich besser geworden. Sie schützen inzwischen zum Beispiel auch, falls Sie Geliehenes zerstören, und die Deckungssummen sind höher. Ein guter Grund zu wechseln. Eine Haftpflicht ist günstig, für 70 Euro gibt es schon empfehlenswerte Verträge. Sparen Sie deshalb nicht am Schutz.



Beim Wechsel der Hausrat hingegen können Sie vor allem sparen – über 100 Euro sind in vielen Großstädten drin. Besonders teuer war in den vergangenen Jahren Köln. Aber auch in Leipzig und Dresden können Kunden sehr viel Geld für eine Hausratversicherung bezahlen. Ausgeräumte Keller, Leitungswasserschäden bei alten Leitungen und zahlreiche geklaute Fahrräder machen manche Hausratversicherungen besonders teuer. Umso wichtiger ist der Preisvergleich mit Vergleichsrechnern wie finanzen.de oder Finanzprofit.

Sieben Milliarden Euro geben die Deutschen Jahr für Jahr für ihre Wohngebäudeversicherung aus. Auch die sollte man regelmäßig überprüfen. Die Preisunterschiede machen für den einzelnen Haushalt schnell einige hundert Euro aus – und die lassen sich ja leicht sparen.

Prüfen, vergleichen und sparen

Zu den Versicherungen, die bis zum Jahresende laufen, gehört auch die Rechtsschutzversicherung. Und auch bei der Rechtsschutzversicherung empfiehlt sich ein regelmäßiger Preisvergleich. Bei der Rechtsschutzversicherung allerdings muss neu nicht notwendig besser sein, was die Bedingungen angeht. Wenn die Versicherer nämlich feststellen, dass Rechtsschutz bei bestimmten Fragen besonders häufig in Anspruch genommen wird, versuchen sie bei neuen Verträgen oftmals die Leistung in diesen Bereichen auszuschließen. In der Vergangenheit galt das zum Beispiel für Streitfragen bei Kapitalanlagen. Zuletzt waren auch Streitigkeiten um möglicherweise fehlerhafte Widerrufsbelehrungen bei Lebensversicherungen im Visier. Bei der Rechtsschutz sollte man zudem unbedingt prüfen, ob man bestimmte Risiken mit einem Komplettvertrag und gleichzeitiger Mitgliedschaft beim Mieterverein oder in der Gewerkschaft gleich mehrfach versichert hat.

Ein Blick in die Unterlagen hilft, sich einen Überblick zu verschaffen. Oft lohnt ein Wechsel. Bildrechte: Colourbox Einen Nachmittag sollten sie auch der Frage widmen, ob sie wirklich eine Unfallversicherung brauchen. Die ist zwar weit verbreitet, vor allem in Ostdeutschland, zahlt aber nur in dem seltenen Fall einer bleibenden Schädigung, die tatsächlich auf einen Unfall zurückgeht. 90 Prozent der Gesundheitsschäden, die Menschen zwingen, ihren Beruf aufzugeben, gehen aber auf Krankheit zurück. Und dann hilft nur eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Das in der vergangenen Woche neuveröffentlichte Statistische Jahrbuch des Versicherungsverbandes, lieferte den Beleg dafür, dass die Entscheidung für eine Unfallversicherung wirtschaftlich für die Versicherten nicht die klügster Wahl ist. Dort kann man nachsehen und feststellen, dass die Kunden in Deutschland mit über 6,4 Milliarden Euro doppelt so viel für die Unfallversicherung bezahlen, wie sie als Leistung herausbekommen. Versicherungsmanager sprechen dann hinter vorgehaltener Hand von der "Cashcow" der Versicherer. Früher hätte man gesagt, die Unfallversicherungskunden sind die Milchkuh der Versicherungsunternehmen.

Auch sonst sollten Sie Ihren Versicherungsordner noch mal durchflöhen. Zu den Versicherungen, die sie leicht kündigen können, gehören auch überflüssige Brillen-, Handy- oder Technikversicherungen.