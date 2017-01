Leichter leben | 31.01.2017 | 17:00 Uhr Keine Gewalt!

Hauptinhalt

Wie geschicktes Verhalten eine bedrohliche Situation entschärfen kann

Ob Supermarkt, Bahnhof oder Fußballstadion – wer sich zwischen vielen Menschen bewegt, weiß, dass ein falsches Wort schnell zum nächsten führen, eine falsche Geste in Handgemenge enden kann. Wie verhalte ich mich in Menschenmengen richtig? Wie kann ich reagieren, wenn mich jemand "anmacht" oder wie helfe ich anderen, wenn sie in die Defensive geraten? Kriminalrätin Ilona Wessner beschreibt, welches Verhalten wo angebracht ist und welche Tricks helfen, eine gefährliche Situation zu entschärfen.