Das richtige, preiswerte Girokonto kann noch kostenlos sein. Banken sind jedoch keine Wohltäter. Ihre Dienstleistung ist praktisch nie kostenlos. Dennoch können viele Kunden bei einigen Banken ein Girokonto praktisch kostenlos erhalten. Sie können dazu gehören.

Wieso können Banken ein solches Konto kostenlos anbieten? Die Antwort lautet: Weil sie an anderer Stelle am Kunden Geld verdienen wollen. Entweder, indem sie lukrative Provisionen für bestimmte Geschäfte jenseits des Girokontos beim Kunden verdienen, wie z.B. am Verkauf von Wertpapieren, dem Abschluss einer Baufinanzierung, einer Versicherung oder eines Ratenkredites oder indem sie in Zukunft an dem Kunden Geld verdienen. So werden junge Leute mit kostenlosen Konten geködert, damit sie später, wenn sie Geld verdienen, bei der Bank bleiben und dann mit Gebühren und Provisionen Geld in die Kasse spülen. Grund genug für uns, die Konten von Sparkassen, Volksbanken und Privatbanken genauer unter die Lupe zu nehmen und nicht nur auf die Internet-Banken zu schauen. Unser Ziel ist es, wenn viele Filialkonten teurer werden, Wege zu finden, das Geld auf dem Girokonto zu behalten, statt es für das Konto auszugeben.

Verschiedene Kontenmodelle prüfen

Banken bieten oft mehr als ein Kontomodell an, besonders wenn es sich um eine Filialbank handelt. Dabei passt nicht jedes Modell zu jedem Kunden. Falls Sie Ihr Konto aktiv nutzen, ist ein Kontomodell, bei dem alle Leistungen einzeln abgerechnet werden, in den meisten Fällen das falsche. Typische Kosten bei solchen Konten sind Gebühren für Überweisungen auf Papier. Manche Banken verlangen jedoch selbst für die Girocard (früher: EC-Karte) Geld.

Sie müssen nicht einmal die Bank verlassen, um zu sparen: Wechseln Sie bei Ihrer Bank einfach zu einem anderen Kontomodell, bei dem die Leistungen pauschal abgerechnet werden. Sie bezahlen dann vielleicht etwas mehr für die Kontoführung, die fehlenden Einzelgebühren machen das aber oft wieder wett.

Das Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank ist verwirrend gestaltet oder Sie wissen einfach nicht, wie oft Sie in den vergangenen Monaten Geld überwiesen oder abgehoben haben? Dann wird es schwierig, das richtige Konto zu finden. Die Berater Ihrer Hausbank haben aber Einblick in die Daten. Machen Sie also einen Termin aus und lassen Sie Ihre Bank die Arbeit für Sie machen.

Ein paar Beispiele aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Bei der Sparkasse Mittelthüringen gibt zwei Kontomodelle:



Girokonto Flat: einfachsten Kreditkarte, monatlichen Grundgebühr und Kosten für das Bezahlen und Geldabheben in Tschechien kostet 108 Euro im Jahr.

Girokonto Flex: einfacher Kreditkarte, Grundgebühr und Kosten für das Bezahlen und Geldabheben in Tschechien kostet 72 Euro im Jahr, jedoch kostet dann jede Buchung 30 Cent und auch der zweite Kontoauszug kostet 30 Cent. Bei mehr als zehn Buchungen im Monat ist das Flexkonto teurer.

Bei der Volksbank Magdeburg ist das Onlinekonto deutlich preiswerter als die Klassiker:



Das VR Konto Comfort: kostet dort mit Grundgebühr, einfacher Kreditkarte, Bankcard, 25 Papierüberweisungen und drei Einkäufen und drei Barabhebungen in Tschechien zwar schon über 100 Euro im Jahr. Onlinebuchungen aber sind kostenfrei.

Das VR Standard: liegt allein von der Grundgebühr, der Bankcard, der Kreditkarte, den Papierüberweisungen und den drei Einkäufen und Barabhebungen in Tschechien schon bei 148 Euro. Jede weitere Buchung kostet dann noch zehn Cent, die Einrichtung eines Dauerauftrags zwei Euro.

Das Basiskonto: Das Basiskonto der Volksbank für Leute, die kein Geld haben und ihr Konto auf Guthabenbasis führen müssen, wird in der abschreckenden teuren Variante mit 7,50 Euro Grundgebühr im Monat geführt.

Sprechen Sie mit Ihrem Bankberater:

Sie haben schon das passende Konto-Modell, aber das Institut verlangt neuerdings Geld für die SMS mit den TAN für Überweisungen? Kontrollieren Sie selbst oder fragen Sie Ihren Berater, ob Ihre Bank nicht auch andere Verfahren anbietet, zum Beispiel eine kostenlose App für das Smartphone. Die gibt es zum Beispiel bei der Deutschen Bank. Auch bei der Leipziger Volksbank können Sie so zumindest bei einigen Kontomodellen sparen.

Es lohnt sich, auch die Kosten für Kontoauszüge zu überprüfen. Bildrechte: IMAGO Auch bei Banken mit Filialnetz können Sie Ihre Bankgeschäfte online erledigen. Entweder Sie verzichten einfach auf die beleghaften Überweisungen, nutzen stattdessen das Selbstbedienungsterminal – und sparen damit bereits. Oder aber Sie wechseln direkt zum Online-Konto der Bank. Das heißt übrigens nicht, dass Sie in den Filialen nicht mehr beraten werden – Ihre Bank wird Sie nicht ausschließen. So können Sie Online-Banking ausprobieren, ohne den größten Teil des gewohnten Services zu verlieren. Bei der Saalesparkasse können Sie so 79 oder gar 97 Euro an Gebühren einsparen. Das hängt davon ab, welches Konto Sie zuvor genutzt haben. Bei der Targobank sind 63 Euro drin, bei der Commerzbank 51 oder 38 Euro.

Sie haben das Online-Banking bei der Hausbank ausprobiert und festgestellt, dass Ihnen dieser Service völlig ausreicht? Wenn Sie die Filialen nicht mehr vermissen, können Sie auch zu einer noch preiswerteren Direktbank wechseln. Diese unterhalten keine Filialen und bezahlen weniger Mitarbeiter – einer der Gründe für ihre oft wesentlich preiswerteren Girokonten. Finanztip empfiehlt unter anderem die Konten der Deutschen Kreditbank (DKB – Tochter der Bayrischen Landesbank), der Consorsbank (Tochter der französischen Großbank BNP Paribas) und der Commerzbanktochter Comdirect. Am meisten kostet aus dieser Reihe für den Beispielkunden aus dem Finanztip-Vergleich die Commerzbank-Tochter Comdirect. Er muss dort für die komplette Girokonto-Nutzung mit allen Extras etwas mehr als elf Euro im Jahr bezahlen. Bei einigen Konten der Filialbanken kommt er jedoch selbst als Online-Kunde auf mehr als 100 Euro im Jahr.

Online-Banking kann sich rechnen. Bildrechte: colourbox.com Falls Sie sich für das Online-Banking entscheiden, muss Ihr Computer sicher sein – egal, ob Sie ein Konto bei einer Filialbank oder Direktbank auswählen. Laden Sie sich daher einen Virenscanner auf Ihren Computer und halten Sie die Software immer aktuell. Technische Vorsicht hilft allerdings nicht gegen persönliche Unachtsamkeit, also dagegen, dass Sie selbst den Betrügern den Schlüssel für ihr Konto übergeben. Landet zum Beispiel eine E-Mail in Ihrem Postfach, in der vermeintlich Ihre Bank nach den Daten fragt: Löschen Sie die Nachricht einfach. Es handelt sich um eine sogenannte Phishing-Mail, die nicht wirklich von Ihrer Bank stammt. Die Absender wollen nur an Ihr Geld. Gute Anti-Virenprogramme finden Sie im Online-Handel oft günstiger als beim Hersteller.