Wer mit 1,6 Promille oder mehr noch Rad fährt, begeht eine Straftat. Er muss mit Geld- oder Freiheitsstrafe, Punkten in Flensburg und Fahrerlaubnisentzug rechnen und es kann eine MPU angeordnet werden. Unter Umständen kann auch das Fahrradfahren verboten werden. Aber auch mit einem Alkoholgehalt ab 0,3 Promille kann man sich strafbar machen, wenn es zu alkoholbedingten Fahrfehlern kommt. Bei Unfällen droht zudem eine zivilrechtliche Haftung.

Der Gesetzgeber hat zwischenzeitlich klargestellt, dass sogenannte E-Bikes, obwohl sie über einen (elektro-)motorischen Hilfsantrieb verfügen, keine Kraftfahrzeuge sind. Sie werden also verkehrsrechtlich wie "einfache" Fahrräder behandelt.

Radfahrer müssen zwar rechts fahren, dürfen aber einen gewissen Abstand zum Fahrbahnrand halten. Im Normalfall darf der Abstand ca. 50 - 80 cm (von der Außenkante des Lenkers gemessen) betragen. Führt der Weg an parkenden Autos vorbei, kann der Abstand so bemessen sein, dass der Radfahrer nicht durch eine sich plötzlich öffnende Tür gefährdet wird, also mehr als einen Meter betragen.