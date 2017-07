Nach dem Treppensteigen, beim Sport, bei Stress oder auch manchmal im Ruhezustand: Plötzlich fängt das Herz an zu rasen. Klar, man bekommt Angst. Herzrasen kann bei Aufregung, vor Freude oder in einer nervigen Situation ganz normal sein und es kann nach kurzer Zeit wieder verschwinden. Nach Angaben der Deutschen Herzstiftung leiden etwa 100 000 Menschen hierzulande unter gutartigem Herzrasen, auch Herzjagen genannt.



Doch jedes Herzrasen und dessen Ursache, sollte von einem Arzt abgeklärt werden. Ob die Symptome harmlos sind oder nicht, kann ein Arzt am besten einschätzen, wenn er vom Betroffenen genau beschrieben bekommt, wie sich ein Anfall äußert.