Leichter leben | 22.05.2017 | 17:00 Uhr Das ist angesagt: Die Modetrends für den Sommer

In Sachen Mode geht es im Sommer 2017 wild her. Farbige Muster in allen Variationen von Kopf bis Fuß. Vor allem Blumen haben es den Designern angetan, aber auch Streifen fehlen in diesem Jahr in keiner Kollektion.