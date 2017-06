Leichter leben | 08.06.2017 | 17:00 Uhr Gesundheitsvorsorge für den Mann

Die typische Männerkrankheit ist die Verdrängung! Nicht umsonst müssen Männer, so die Statistik, sich mit rund fünf Jahren weniger zufrieden geben als Frauen. Lungenkrebs, das wissen alle, ist nicht nur sehr gefährlich, er betrifft auch fast doppelt so viele Männer wie Frauen. Männer rauchen nicht nur häufiger als Frauen, sondern gehen auch deutlich seltener zum Arzt. Doch warum kümmert sich das starke Geschlecht so wenig um die eigene Gesundheit? Dr. Thomas Dietz klärt auf und gibt Tipps.