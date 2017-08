Cloud-Dienste können auch als Zwischenspeicher dienen. Bildrechte: dpa

Zuallererst können Kamera oder Smartphone via USB-Kabel mit dem Rechner verbunden werden. Bei Handys öffnet sich in den meisten Fällen eine mitgelieferte Software, mit Hilfe derer der Transfer erfolgen kann. Bedauerlicherweise verkomplizieren diese das Überspiel häufig. Sollten Sie eine zusätzliche SD-Karte in ihrem Handy verbaut haben, können Sie diese sicher entfernen und in das Kartenlesegerät des Computers stecken. Wenn die Bilder auf dem internen Speicher des Smartphones gespeichert sind, können Sie alternativ den Weg über einen Cloudspeicher wählen. Dort müssen Sie die Bilder zunächst hochladen, um sie dann am Rechner wieder runterzuladen.



Zuverlässige Cloud-Speicher sind zum Beispiel: Dropbox, Wetransfer, iCloud etc. Die Speicher sind bis zu einer bestimmen Datenmenge kostenlos. Für manche müssen Sie sich anmelden, andere funktionieren ohne.