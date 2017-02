Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In der "Leichter lieben Latenight" geht es um Liebe, Sex in der Partnerschaft, Liebeskummer, Missverständnisse im Bett und aufregende Fantasien. Was Sex und Lachen miteinander zu tun haben, ist Gegenstand interessanter psychologischer Forschungen; denn die Liebe braucht Leichtigkeit und Humor. Auch das wird in der Sendung zur Sprache kommen. Dabei hilft es sehr, viel miteinander zu sprechen und sich vor allem zu trauen, über die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu reden. Auch der Märchenprinz kann seiner Angebeteten nicht jeden Wunsch von den Augen ablesen und jede noch so einfühlsame Liebhaberin ist vielleicht glücklich über kleine Hinweise.