Leichter leben | 25.04.2017 | 17 Uhr Vorsicht Langfinger

Kriminalrätin Ilona Wessner gibt Tipps gegen Tricks

Die neueste Kriminalstatistik zeigt: Einbrecher in Mitteldeutschland sind aktiv wie schon lange nicht mehr. Während in fast allen Bundesländern die Zahl der Einbruchsdiebstähle zurückgegangen ist, sind die Diebe in Sachsen und Sachsen-Anhalt auf dem Vormarsch. Wie man sich schützt und wie man sein gestohlenes Gut zurückerhalten kann, das rät Ilona Wessner.