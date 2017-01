Ist der Mieter bei Beendigung des Mietverhältnisses verpflichtet, die Wohnung frisch gemalert zu übergeben?

Eine Verpflichtung des Mieters zur Renovierung kommt überhaupt nur in Betracht, wenn eine Pflicht zur Erbringung von so genannten Schönheitsreparaturen mietvertraglich vereinbart wurde. Fast immer werden solche Schönheitsreparaturklauseln in vorformulierten Mietverträgen verwendet, sie unterliegen dann der Wirksamkeitskontrolle nach § 307 BGB. Eine Klausel in einem Formularvertrag, die starre Fristen für die Renovierung unabhängig vom tatsächlichen Zustand enthält, ist unwirksam. Der Mieter schuldet dann keinerlei Malerarbeiten, und zwar auch dann nicht, wenn die Wohnung bei Auszug tatsächlich renovierungsbedürftig ist.

Ebenfalls unwirksam sind Formularklauseln, die eine Pflicht des Mieters zur Übergabe der Wohnung in renoviertem Zustand vorsehen – unabhängig vom Zeitpunkt der letzten Schönheitsreparatur. Zulässig sind aber grundsätzlich flexible Fristenklauseln, die zu einem Maleranstrich "in der Regel alle … Jahre" verpflichten. Zu beachten ist ferner, dass der Anstrich von Fenstern und Türen im Formularvertrag nur für die Innenseiten auf den Mieter abgewälzt werden darf.

Muss der Mieter Schadenersatz leisten für von einem Kleiderschrank verursachte Druckstellen im Laminat, die beim Auszug aus der Wohnung zum Vorschein gekommen sind?

Der Mieter haftet nicht für Druckstellen von Möbeln im Fußboden. Bildrechte: Colourbox.de Der Mieter ist verpflichtet, mit der Mietsache pfleglich umzugehen und Beschädigungen nach Möglichkeit zu vermeiden. Für Veränderungen und Verschlechterungen, die durch den gewöhnlichen Gebrauch der Mietsache auftreten, muss der Mieter aber keinen Schadenersatz leisten. Um eine solche gewöhnliche Abnutzung wird es sich handeln, wenn der Mieter einen Kleiderschrank aufgestellt hat, der aufgrund seines Gewichts im Laufe der Zeit Druckstellen hinterlässt. Anders wäre es allerdings, wenn beispielsweise durch unvorsichtiges Möbelrücken das Parkett zerkratzt würde. Hier könnte der Vermieter bei Auszug die Beseitigung der Schadstellen verlangen.

Darf der Mieter Löcher in die Fliesen bohren?

Fliesen dürfen grundsätzlich angebohrt werden. Bildrechte: Colourbox.de Selbstverständlich darf der Mieter an den Wänden im Bad Gegenstände wie Spiegelschränke, Handtuchhalter etc. befestigen. Auch insoweit gilt aber, dass der Mieter mit der Mietsache schonend umgehen sollte. Die Bohrlöcher sollten also nach Möglichkeit in den Fliesenfugen angebracht werden. Ist dies nicht möglich, etwa weil der Schrank in einer ganz bestimmten Höhe montiert werden muss, so darf der Mieter auch in die Fliesen bohren, ohne sich schadenersatzpflichtig zu machen.

Dürfen die Kosten für nachträglich angebrachte Rauchmelder auf die Mieter umgelegt werden?

Der Einbau eines Rauchmelders zählt als Modernisierung. Bildrechte: IMAGO Ist im Mietvertrag die Umlage von Nebenkosten vereinbart, so können die Kosten für Wartung (nicht jedoch für die Reparatur) eines Rauchmelders mit der Nebenkostenabrechnung auf den Mieter umgelegt werden. Davon zu unterscheiden sind Kosten für die Anschaffung und den Einbau des Rauchmelders. Hierbei handelt es sich um einmalige Kosten, die nicht der Nebenkostenumlage unterliegen. Da es sich beim Rauchmeldereinbau allerdings um eine Modernisierung handelt, kann der Vermieter die Jahresmiete um 11 Prozent der Anschaffungskosten erhöhen.

Ist es zulässig, dass der Vermieter einen Zweitschlüssel behält, damit er sich im Falle einer Havarie Zutritt zur Wohnung verschaffen kann?

Der Vermieter darf keinen Zweitschlüssel für die Wohnung des Mieters besitzen. Bildrechte: Colourbox.de Der Vermieter ist nicht berechtigt, einen Zweitschlüssel für die Wohnung zu behalten, es sei denn, der Mieter ist hiermit einverstanden. Allerdings muss der Mieter dafür sorgen, dass der Vermieter im Notfall die Wohnung betreten kann. Ist er längere Zeit abwesend, so muss der Mieter den Schlüssel bei einem Nachbarn oder einem in der Nähe wohnenden Bekannten hinterlassen und dem Vermieter das mitteilen. Hat der Mieter den Verdacht, dass der Vermieter mit Hilfe eines Zweitschlüssels seine Wohnung betritt, darf er zusätzliche Sicherungen (z. B. Steckschloss) anbringen. Er ist hingegen nicht berechtigt, einfach die Schlösser auszutauschen.

Muss der Vermieter einen vom Mieter gestellten, solventen Nachmieter akzeptieren?

Grundsätzlich ist der Mieter an eine vereinbarte Befristung des Mietverhältnisses gebunden, er kommt also vor Ende der Laufzeit nicht aus dem Vertrag heraus. Auch auf einen von ihm gestellten Nachmieter muss sich der Vermieter grundsätzlich nicht einlassen, es sei denn, der Mietvertrag sieht dies ausdrücklich vor (so genannte Nachmieterklausel). Die Gerichte haben aber in besonderen Härtefällen Ausnahmen zugelassen, zum Beispiel wenn der Mieter aus beruflichen Gründen in eine andere Stadt oder ein betagter Mieter in ein Pflegeheim umziehen muss. Ein solcher Härtefall kommt aber nur dann in Betracht, wenn der Mieter die Gründe für den notwendigen Umzug nicht selbst herbeigeführt hat.

Ist es rechtens, dass der Vermieter nach Kündigung des Mietverhältnisses durch den Mieter nahezu täglich mit Mietinteressenten vorbeikommt, die sich die Wohnung ansehen wollen?