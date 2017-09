Minijobs heißen Minijobs, weil sie nur wenig Geld einbringen. Es handelt sich um geringfügige Beschäftigungen mit übers Jahr maximal 5400 Euro Einkommen, also regelmäßig 450 Euro im Monat. Für Minijobs zahlen Arbeitnehmer weder in die Arbeitslosenversicherung, noch in die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung ein.



Minijobs sind aber rentenversicherungspflichtig. Sie können sich aber davon befreien lassen. Ohne Befreiung zahlen Sie 3,7 Prozent Ihres Lohns in die Rentenversicherung ein. Sie bekommen dann etwas weniger als die 450 Euro ausgezahlt. Damit erwerben Sie einen geringen Rentenanspruch. Die Zeit wird als Pflichtbeitragszeit angerechnet. Immer dann, wenn sie eine bestimmte Zahl an Jahren in der Rentenversicherung für gesetzliche Ansprüche brauchen, ist das von Vorteil. Und Sie haben Anspruch auf staatliche Zulagen für die Riester-Altersvorsorge.