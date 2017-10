Durch das sexuelle Verlangen können ganz unterschiedliche Reize geweckt werden. Oft empfindet man Lust dadurch, dass man an Sex denkt, darüber redet oder mit jemanden flirtet. Steigert sich die Phase der Lust, so wird man erregt. Der Puls schlägt schneller, die Atmung wird intensiver, die Vagina wird feucht und der Penis steif.



Ist man ausreichend erregt, so befindet man sich in der so genannten Plateauphase. Vor allem für Frauen gilt es diese zu überwinden, um zum Orgasmus zu kommen. Viele bleiben in dieser Phase hängen. Der Trick ist, die Erregung immer weiter zu steigern. Denn dann folgen der Orgasmus und das absolute Loslassen. Nach dem Orgasmus beginnt die Phase der Entspannung. Der Körper kehrt zum Normalzustand zurück. In dieser Phase ist für viele die Zweisamkeit wichtig, um vollkommen zu entspannen.