Wer aus der Lebensversicherung aussteigen will, für den ist eine Kündigung in der Regel die schlechteste Lösung. Damit verschenken Sie unnötig Geld, denn die Versicherung zahlt nur den Rückkaufswert der Police an Sie aus. Besser ist, die Versicherung beitragsfrei zu stellen oder zu verkaufen.



Wer das Geld braucht, sollte es mit einem Verkauf bei einem speziellen Aufkäufer für Lebensversicherungen versuchen. Der zahlt in der Regel etwas mehr als den Rückkaufswert der Police.



Auch um kurzfristig einen finanziellen Engpass zu überbrücken, lässt sich die Versicherung beitragsfrei stellen. Nach kurzer Unterbrechung ist es in der Regel möglich, wieder einzuzahlen und den Vertrag fortzusetzen. Auch wer kurz vor der Auszahlung der Versicherung steht, sollte diese Möglichkeit prüfen. Denn dann sichern Sie sich weiter das Anrecht auf den Schlussüberschuss, der den Wert der Versicherung nochmal deutlich erhöht.