Leichter leben | 27.09.2017 | 17:00 Uhr Leckeres Brot selber backen: Lutz Geißler zeigt, wie es geht

Der Trend zum Selbermachen ist ungebrochen. Einer, der den Boom befeuert, ist Lutz Geißler. Der sympathische Mann aus dem Erzgebirge hat eine große Leidenschaft: Gutes Brot. Ursprünglich Geologe, wird er heute als "Brotpapst" gehandelt. In jeder freien Minute knetet er Teig, schreibt Rezepte und gibt Backkurse. Und das kommt an! Am Mittwoch ist Lutz Geißler wieder bei "MDR um 4" zu Gast. Diesmal zeigt er uns, wie Sie zu Hause ausgefallene Brotvarianten backen.