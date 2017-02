Sirup: Wasser, Zucker und 4 EL Grand Marnier in einen großen Topf geben. Die Blättchen vom Zitronenthymian abzupfen und hinzugeben. Aus der Fruchtschale der Zitrone und der Limette Zesten abziehen. Dann den Saft der Zitrusfrüchte auspressen und alles ebenfalls in den Topf geben. Das Zuckerwasser samt Zutaten bei mittlerer Hitze auf dem Herd köcheln lassen bis der Zucker komplett aufgelöst ist und die Masse flüssig erscheint. Den Topf vom Herd nehmen und den Sirup abkühlen lassen.

Teig (Briocheteig):

Die Milch mit dem Orangenblütenwasser leicht erwärmen (ca. 40 °C). Die Hefe darin auflösen.



Das Mehl mit dem Zucker und dem Ei vermischen. Dann die Milch-Hefe-Mischung in das Mehl geben und alle Zutaten ca. 5 Minuten lang durchkneten. Die Butter in kleine Stückchen schneiden und in den Teig geben.



Die Savarin-Form mit Butter fetten und mit Mehl einstäuben. Den Teig in die Form geben und 30 Minuten an einem warmen Ort abgedeckt gehen lassen.



Den Kuchen für ca. 35 Minuten bei 180 °C Umluft backen. Beim Backen bitte ein Backblech mit ca. 500 ml Wasser auf die unterste Schiene im Backofen mit hineinstellen. Der Kuchen ist fertig, wenn er goldbraun ist.



Den Kuchen kurz abkühlen lassen. Wenn er handwarm ist , wird er in den erkalteten Sirup getaucht und verbleibt dort mindestens 1 Stunde. Noch besser ist es, wenn der Kuchen die ganze Nacht im Sirup baden kann. Achten Sie darauf, dass er von allen Seiten eingetaucht ist.