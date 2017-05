Zuerst müssen möglichst gerade Stöcke gesammelt werden. Dann mit einem Sparschäler eine Seite des Stocks so abschälen, dass die Rinde verschwunden und und eine gerade Fläche entstanden ist. Darauf wird der Name mit wasserfestem Stift geschrieben.

Hingucker einer lauen Sommernacht: Schon mit wenigen Handgriffen kann sich eine leere Konservendose in einen Lampion verwandeln. Bildrechte: MDR/Judith Heinze

Gewünschte Motive mit schwarzem Stift auf ein Blatt Papier zeichnen. Vorlagen zuschneiden und mittels Tesafilm auf die Dosen kleben. Mit Hammer und Nagel in gleichmäßigem Abstand entlang der Linie des Motives Löcher hämmern. Konserven in unterschiedlichen Farben draußen oder in einem gut belüfteten Raum auf einer Unterlage ansprühen und trocknen lassen. Anschließend in der Mitte der Konserve ein Teelicht platzieren.