Kreditkarten als Schlüssel zur Welt

Meine erste Kreditkarte habe ich 1987 bekommen, als ich zum Studieren in die USA ging. Die Bankberaterin meiner Eltern war der Ansicht, eine solche Karte könnte von Nutzen sein, auch wenn ich als Student nicht viel Geld auf dem Konto hatte. Im Notfall könne ich mit dem Plastik in Übersee ordentlich das Konto überziehen, so Frau Schmidt damals.

Mittlerweile kann man fast überall mit einer Geldkarte bezahlen. Bildrechte: dpa Die Karte war tatsächlich der Schlüssel zur Welt, gab mir ein Gefühl von Unabhängigkeit und Sicherheit. Flüge von Frankfurt nach Dallas buchen aus einer Telefonzelle in El Paso - wow. Die Karte gehörte von da an zu meinem Leben, auch wenn ich sie zugegebenermaßen sporadisch - und vor allem im Ausland - eingesetzt habe.



Im deutschen Alltag habe ich sie eher wenig genutzt - schon weil die Karten früher nur selten als Zahlungsmittel akzeptiert wurden. Händlern und Kneipiers waren damals die Gebühren zu hoch, die sie an Visa und Mastercard zahlen mussten. Üblich waren 1,5 Prozent des Umsatzes. Die EU hat sie inzwischen auf 0,3 Prozent gedeckelt.

Bequemes Kaufen auch ohne Bares

Heute sieht es mit der Akzeptanz deshalb anders aus: Verbraucher können oft mit den Plastikkarten bezahlen. Oft ist das bereits bei kleinsten Beträgen möglich. Einige Discounter bieten sogar die Möglichkeit an, zusätzlich noch Geld abzuheben.

TIPP: Beim Einkauf im Internet werden die Karten fast immer akzeptiert, sind sicher und im Gegensatz zu einigen anderen Bezahlwegen international nutzbar.

Ein weiterer Grund für die Verbreitung sind Direktbanken wie die DKB und die Consorsbank. Sie nutzen Kreditkarten, um ihren Kunden das gebührenfreie Abheben zu ermöglichen, ohne allzu viele eigene Geldautomaten aufstellen zu müssen.

Preiswert beim Bezahlen und Geldabheben

Kreditkarten sind heute nicht nur ungemein praktisch, es gibt auch extrem preiswerte Lösungen. Die von Finanztip empfohlenen Kreditkarten kosten nämlich nichts. Karten der Consorsbank, der DKB und der Santander Consumer Bank ermöglichen es zusätzlich, an fast jedem Automaten im In- und Ausland gebührenfrei Geld abzuheben.



Gegenüber einer Standard-Kreditkarte spart das in einem Urlaub schnell 35 Euro, wie wir anhand eines Musterfalls ausgerechnet haben. Lediglich beim Bezahlen in einer anderen Währung als dem Euro fällt bei der Consorsbank 1,75 Prozent des Umsatzes als Gebühr an.

TIPP: DKB und Santander verzichten auf Fremdwährungsgebühren.

Die Anbieter sind zudem ziemlich kulant, falls die Karte verloren geht oder gestohlen wird. So haften Kunden nach dem Gesetz eigentlich mit bis zu 150 Euro für alle Schäden, die bis zum Sperren entstehen. Doch einige Banken verzichten auf diese Haftung oder verringern den Betrag. Außerdem können Kunden Abbuchungen stornieren, falls jemand anders versucht, mit der Karte Geld zu erschleichen. Da ist der Urlaub um eine Freude reicher. Mit der richtigen Kreditkarte kann man bis zu 35 Euro sparen. Bildrechte: colourbox.com

TIPP: Prüfen Sie Ihre Abrechnungen immer genau. Unter der Telefonnummer 116 116 können Sie Kreditkarten sperren lassen.

Den Dispo umgehen - Charge- und Revolvingkarten

Es gibt viele Möglichkeiten, einen Kredit aufzunehmen. Richtig teuer sind sie auf lange Sicht alle. Bildrechte: dpa Der Name Kreditkarte ist manchmal ein bisschen irreführend. Einen wirklichen Kredit bekommen die Kunden nämlich nur bei zwei Kartentypen: den Charge- und den Revolving-Karten. Bei sogenannten Charge-Karten werden die Umsätze gesammelt und regelmäßig, oft einmal im Monat, auf einen Schlag vom Konto abgebucht.



Bei Revolving-Karten können die Kunden das Geld entweder in Raten abstottern oder aber komplett begleichen. Mit beiden können die Kunden den Dispo umgehen, indem sie die Kreditkarte statt der Girocard nutzen, sobald auf dem Konto Ebbe herrscht. Damit das ohne zusätzliche Kosten klappt, muss aber rechtzeitig zum Abbuchungstermin wieder Geld auf dem Konto sein.



Auch deswegen sollten Sie die Ratenzahlung bei den Revolving-Cards erst gar nicht nutzen: Sie laufen Gefahr, dass eine Rate mal abgebucht wird, wenn der Kontostand gerade null ist. Das heißt: Nirgendwo sonst sind Ratenkredite so teuer wie bei den Kreditkartenunternehmen.

Prepaid- und Debitkarten

Keine Kreditkarten im eigentlichen Sinn. Prepaidkarten müssen im Vorfeld aufgeladen werden. Bildrechte: dpa Es gibt noch zwei Kreditkarten, die nur im Volksmund welche sind: Prepaid und Debit. Bei den Prepaid-Karten kann nur das ausgegeben werden, was vorher auf das Kartenkonto geladen wurde. Bei der Debit-Variante geht das Geld direkt vom Girokonto ab. Kunden haben also einen besseren Überblick und Kontrolle. Aber nicht jede Autovermietung und jedes Hotel akzeptiert diese beiden Kartentypen.

TIPP: Wer buchen möchte, sollte vorher beim Anbieter nachfragen, ob das mit diesen Kartentypen klappt.