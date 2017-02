Diejenigen, die eine Erklärung abgeben müssen, haben dies bis zum 31. Mai 2017 zu erledigen. Für eine freiwillige Erklärung 2016 haben Sie noch bis Ende 2020 Zeit. Aber denken Sie daran: Je früher Sie die Steuererklärung 2016 abgeben, desto früher haben Sie auch eine eventuelle Erstattung in der Tasche. Holen Sie sich Ihr zu viel bezahltes Geld zurück!



Bei über 87 Prozent aller abgegebenen Erklärungen zahlte der Fiskus Steuern zurück – 875 Euro waren es durchschnittlich laut Statischem Bundesamt für das Steuerveranlagungsjahr 2011. Dies sind die aktuellsten vorliegenden Zahlen. 2016 könnte diese Summe noch höher ausfallen, weil erstmals der Steuertarif so geändert wurde, dass die Inflationsrate ausgeglichen wurde und zudem Grund- und Kinderfreibetrag genauso wie das Kindergeld erhöht wurden. Außerdem gibt es immer wieder steuerzahlerfreundliche Urteile, von denen Sie profitieren können – so z.B. die rund eine Million Leiharbeitnehmer.

Leiharbeiter können ihre Fahrtkosten nach Reisekostengrundsätzen geltend machen. Bildrechte: IMAGO Leiharbeitnehmer sollten unbedingt eine Steuererklärung machen. Sie können in aller Regel nach einem Urteil des Finanzgerichts Niedersachsen vom 30. November 2016, Az.9 K 130/16 jeden gefahrenen Kilometer zum Entleiher-Betrieb mit 30 Cent absetzen und nicht nur die Entfernungspauschale mit der einfachen Wegstrecke – also doppelt so viel. Grund: Wenn im Arbeitsvertrag vorgeschrieben ist, dass der Leiharbeitnehmer "bis auf Weiteres" einem bestimmten Betrieb zugeordnet ist, gilt dies nicht als unbefristet und damit liegt auch keine erste Tätigkeitsstätte vor. Leiharbeitnehmer können daher ihre Fahrtkosten nach Reisekostengrundsätzen geltend machen – inklusive Verpflegungsmehraufwendungen für die ersten drei Monate.

Tipp: 2014 wurde das Reisekostenrecht geändert. Betroffene können, wenn sie für 2014 und 2015 noch keine Steuererklärung abgegeben haben oder die Bescheide noch änderbar sind, ihre Reisekosten auch dort angeben. Gegen einen ablehnenden Steuerbescheid sollten sie binnen eines Monats Einspruch einlegen.

Generell sind Steuerbescheide seit Jahresanfang leichter änderbar. Hatten Sie einen Zahlendreher oder haben sich beim Addieren in der Steuererklärung verrechnet und ist folglich der Steuerbescheid falsch, muss das Finanzamt diesen Fehler korrigieren – selbst wenn die einmonatige Einspruchsfrist bereits abgelaufen sein sollte. Dies schreibt das Steuermodernisierungsgesetz vor, das zum Jahresanfang in Kraft getreten ist.

Viele im Steuermodernisierungsgesetz geregelten Änderungen setzt die Finanzverwaltung nun Schritt für Schritt bis 2022 um. Dazu gehört, dass die Masse relativ unkomplizierter Arbeitnehmer-Steuererklärungen elektronisch verarbeitet werden können. Wer möchte, dass seine Erklärung von einem Sachbearbeiter geprüft wird oder wer steuerrechtlich von der Meinung des Finanzamts abweicht, markiert dies im Freitextfeld seiner Erklärung. Was jetzt auch möglich ist: seinen Steuerbescheid ausschließlich elektronisch abzurufen – das geht aber nur mit Zustimmung des Steuerpflichtigen.

Im Elster-Online-Portal, dem digitalen Finanzamt, können Sie den "Belegabruf" als kostenlosen Service freischalten. Das heißt, Sie rufen elektronisch gemeldete Daten (E-Daten) wie die auf Ihrer Lohnsteuerbescheinigung von geleisteten Sozialversicherungsbeiträgen, erhaltenen Renten und Lohnersatzleistungen ab und übernehmen diese per Mausklick in Ihre elektronische Steuererklärung. Eintragen müssen Sie dann in den entsprechenden Feldern der Erklärung nichts mehr; die elektronischen Fremddaten werden zu Ihren eigenen. In aller Regel bringt dies den Vorteil, dass Sie bei Vorliegen richtiger E-Daten Übertragungsfehler vermeiden zumal Arbeitgeber und Krankenkassen ihre Beträge automatisch auch ans Finanzamt weiterleiten und diese Zahlen somit übereinstimmen.

Mit "Elster" können Sie Ihre Steuererklärung elektronisch abgeben. Bildrechte: dpa Bereits heute geben rund die Hälfte der Steuerpflichtigen ihre Erklärung elektronisch ab – mithilfe von Elster, der kostenlosen, aber etwas sperrigen Lösung der Finanzverwaltung oder mithilfe von Steuersoftware, die auf CDs erhältlich sind. Steuersoftware ist deutlich komfortabler in der Bedienung, liefert Tipps – und dies bereits ab 15 Euro. Zu kaufen gibt es diese CDs z.B. im Buchhandel – eine lohnenswerte Investition, die Sie wiederum als Steuerberatungskosten absetzen können.

Rund 4,4 Millionen Rentner müssen für 2016 eine Steuererklärung machen und ihre Renten in der Anlage angeben. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie tatsächlich Steuern zahlen müssen. Denn sie haben mindestens 102 Euro Werbungskostenpauschale, höhere Ausgaben müssten sie belegen. Die bezahlten Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sind als Vorsorgeaufwendungen bei den Sonderausgaben absetzbar. Selbst getragene Krankheits-, Pflege- und Kurkosten sind bei Überschreiten der zumutbaren Belastung als außergewöhnliche Belastung absetzbar.



Tipp: Wer unter einer Behinderung leidet, darf zwischen einem Pauschbetrag oder einem Einzelnachweis der Kosten wählen.