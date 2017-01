Beide Limetten heiß abwaschen und mit Küchenpapier trocken tupfen. Eine Limette auspressen und mit Olivenöl verrühren. Die zweite Limette in dünne Scheiben schneiden. Den Lachs mit der Marinade einpinseln und mit Salz und Pfeffer würzen. Ein Backblech oder eine Pfanne mit Backpapier auslegen, den Lachs darauf setzen und in 15 bis 20 Minuten sanft gar ziehen lassen. In der Zwischenzeit Olivenöl mit Rosmarin und Knoblauch erhitzen. Das Brot beidseitig leicht knusprig anbraten und mit Salz und Pfeffer würzen. Auf Küchenkrepp entfetten und erkalten lassen.

Den Lachs aus dem Ofen nehmen und in mundgerechte Stücke teilen. Die gebratenen Brote mit Frischkäse einstreichen, den Lachs darauf arrangieren und mit einem Klecks Meerrettich vollenden. Mit in Rollen geschnittenen Frühlingszwiebeln, Kapern und Dill garnieren.

Das Fleisch waschen, trockentupfen und in zwei Zentimeter große Würfel schneiden. Den Ingwer schälen und in sehr dünne Scheiben schneiden. Die Mangos schälen und das Fruchtfleisch in etwa einen Zentimeter dicke, kleine Spalten vom Kern schneiden.



Sojasauce mit Balsamico-Essig, Zucker, Curry, Chilipulver, Sesamöl und wenig Pfeffer zu einer Marinade verrühren. Fleisch, Mango und Ingwer darin wenden, abgedeckt eine Stunde ziehen lassen. Ei, 200 ml kaltes Wasser, Stärke, Mehl und eine Prise Salz kräftig zu einem Teig verschlagen. Abdecken und den Teig ebenfalls für eine Stunde kühl stellen.



Das Pflanzenöl in einem Topf oder einer Friteuse auf 180°C erhitzen. Fleisch, Mango und Ingwer aus der Marinade heben, gut abtropfen lassen. Dann alles in mehreren Portionen durch den Teig ziehen und im heißen Fett goldbraun frittieren. Auf Küchenkrepp abtropfen lassen. Die übrige Marinade aufkochen und die Butter unterschlagen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.