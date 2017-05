1. Paddle Brush



Durch die breite Arbeitsfläche lassen sich die Haarpartien schnell in Länge bis Spitze glattföhnen und der Haaransatz lässt sich speziell bei langem Haar super für mehr Volumen anheben.



2. Wet Brush



Unterschiedlich lange Borsten entwirren im nassen und trockenen Haar ohne schmerzhaftes Ziepen und verhindern gleichzeitig feine Haarknötchen.



3. Rundbürste



Am idealsten aus 75% Naturhaar und 25% Synthetik. So lässt sich das Haar beim Föhnen super greifen, die Struktur wird schön glatt und das Volumen sitzt an der richtigen Stelle. Ich persönlich bevorzuge die leichte Holzgriff-Variante, wo auch nach längerem Föhnen, die Arme nicht schwer werden.