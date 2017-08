In vielen Tarifverträgen haben sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer geeinigt, dass Mitarbeiter auf Antrag sogenannte Vermögenswirksame Leistungen (VL) bekommen. Maximal 40 Euro im Monat als Zahlungen vom Chef sind möglich.

Das Geld legt man in Banksparplänen oder Fondssparplänen an, spart in einem Bausparvertrag oder nutzt es als Sonderzahlung bei der Tilgung eines Baukredites. Die Laufzeit der Verträge liegt normalerweise bei sieben Jahren.

Zusätzliche gibt es noch staatliche Förderung. Besonders viel Förderung ist möglich, wenn ein Ehepaar seine Arbeitgeber dazu bringt, die vermögenswirksamen Leistungen in je zwei Verträge einzuzahlen und mit Eigenmitteln die Einzahlungen so erhöht, dass die maximale Förderung möglich ist. Das sind dann jeweils 80 Euro für Fondssparpläne und 43 Euro für Bausparverträge – macht 123 Euro für einen Partner und 246 Euro für das Ehepaar.



Ein neues Auto oder ein schöner Urlaub in warmen Gefilden: Viele Bundesbürger mit kleinem Einkommen können sich solche Wünsche oft nicht auf Anhieb leisten. Und das Gehalt reicht auch nicht immer, um jeden Monat genug zurückzulegen und solche Ausgaben in den kommenden Jahren zu stemmen. Doch es gibt einen Lichtblick: Mit der Arbeitnehmersparzulage auf vermögenswirksame Leistungen (VL) fördert der Staat Arbeitnehmer und Beamte mit geringerem Einkommen, die sich damit ein paar Extras finanzieren können.

Auch für Azubis interessant

Azubis können bis zu 40 Euro im Monat zusätzlich erhalten, wenn der Chef vermögenswirksame Leistungen zahlt. Bildrechte: IMAGO Vor allem in vielen Ausbildungsverträgen sind sogenannte vermögenswirksame Leistung vereinbart. Das ist zusätzliches Geld vom Chef, das zum Sparen da ist. Bis zu 40 Euro im Monat können Sie zusätzlich erhalten. Sie müssen das Geld anlegen, zum Beispiel in einem Banksparplan, Fondssparplan oder Bausparvertrag. Die Verträge laufen in der Regel sieben Jahre. Für junge Menschen eignet sich besonders die Anlage in einen Fondssparplan.



Vermögenswirksame Leistungen zahlt ein Arbeitgeber seinen Angestellten freiwillig; es besteht kein gesetzlicher Anspruch darauf. Die Arbeitnehmer, die VL erhalten, bekommen bis zu 40 Euro monatlich geschenkt. Und wer weniger als 20.000 Euro zu versteuerndes Einkommen hat, hat zusätzlich Anspruch auf die Arbeitnehmersparzulage.

Die Prämie vom Staat gibt es je nach Verwendungszweck in zwei unterschiedlichen Höhen: VL-Sparpläne für Aktienfonds werden mit 20 Prozent bezuschusst, VL-Bausparverträge mit 9 Prozent.