Zecken sind weltweit verbreitete Parasiten, die sich vom Blut zahlreicher Wirbeltiere ernähren. Der Blutverlust ist für Mensch oder Tier in der Regel nicht das Problem. Die Zecke ist vielmehr ein Überträger von Krankheiten. Übrigens, mit einer einzigen Blutmahlzeit kann eine Zecke sehr lange überleben. In der Natur lebt der hiesige Holzbock, die in Deutschland weit verbreitete Zeckenart, im Durchschnitt drei bis fünf Jahre. Um ans Blut zu kommen, sucht sich die Zecke eine geeignete Stelle, beim Menschen z.B. die Achselhöhle, Kniekehlen oder den Genitalbereich.