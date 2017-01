In Deutschland gibt es für alles eine Definition, meistens ist die sogar "amtlich". Der Begriff "Youngtimer" gehört nicht dazu. Irgendwann tauchte er in der Versicherungsbranche auf, um erhaltungswürdige Autos, die älter als 20, aber noch nicht 30 Jahre alt sind, von den üblichen "Verbrauchtwagen" gleichen Alters unterscheiden zu können. Den Assekuranzen fiel damit eine neue Kundengruppe zu: Autofans, die wenig mit ihren Liebhaberstücken fahren, sie aber trotzdem zugelassen und versichert für die sonnigen Wochenenden bereithalten. Ein Top-Risiko! Von den dadurch günstigen Versicherungsprämien abgesehen, können Youngtimer-Fans keine Sonderregeln in Anspruch nehmen: Ausnahmen für das Befahren von Umweltzonen für G-Kat-lose Autos und reduzierte Kfz-Steuersätze gibt es für Youngtimer nicht.