Leichter leben | 23.03.2017 | 17:00 Uhr Ausgeruht durch die Zeitumstellung

Am Wochenende endet die Winterzeit und die Uhren werden eine Stunde vorgestellt. Wer sonst bis 7 Uhr schläft, wacht jetzt erst um 8 Uhr auf. Zur gewohnten Schlafenszeit am Abend ist man dann noch nicht müde - und folglich zur normalen Aufstehzeit noch nicht wach ... Unser Gesundheitsexperte Dr. Thomas Dietz weiß, was dem Körper nach der Zeitumstellung und bei Schlafstörungen allgemein hilft.