Dieses Trio freut sich bereits auf die Fragen und Reaktionen der Zuschauer: Expertin Dr. Carla Thiele (v.l.n.r.), Redakteurin Annie Reischmann und Moderator Peter Imhof. Bildrechte: MDR/Annie Reischmann Liebe und Partnerschaft, ein befriedigendes Sexualleben und Freude an der Beziehung, das wünscht sich jeder, doch nicht immer klappt alles nach Wunsch. Auch man durch häufig anerzogene Hemmungen oder schlechte Erfahrungen nicht die Worte findet, dem Partner seine Sorgen oder Wünsche mitzuteilen. Dr. Carla Thiele hat schon vielen in ihrer Praxis in Leipzig helfen können. Auch am 13. Mai können Zuschauer nach kurz Mitternacht, sprich ab 0.15 Uhr wieder anrufen oder schreiben.

Gute Liebhaber nehmen sich Zeit herauszufinden, was ihrem Partner beim Liebesspiel am meisten gefällt. Das heißt leider nicht, dass jeder, der sich Zeit nimmt, automatisch ein guter Liebhaber ist. Wer wissen will, wie es richtig geht, sollte auf jeden Fall einschalten, denn Dr. Carla Thiele stellt ein aufregendes Internetprojekt vor, das aus einer großen Liebes- und Sexstudie mit Frauen in Amerika entstanden ist. Dort zeigen Frauen, wie sie berührt werden möchten, um zum Orgasmus zu kommen und zwar vor laufender Kamera. Daraus ist ein erregender, interaktiver Stimulationskurs geworden, bei dem Sie buchstäblich selbst Hand anlegen können. Das dürfte vor allem die heterosexuellen Frauen ansprechen, denn nach einer aktuellen Studie erleben nur 65 Prozent von ihnen beim Sex einen Orgasmus.

Reporter Jan Weskott entführt die Zuschauer auf eine Fetischmesse. Bildrechte: Jan Weskott Ein Reporter hat sich auf einer Fetischmesse umgesehen. Er hat Leute getroffen, die im Alltag als Rechtsanwalt oder Steuerberater arbeiten, sich aber daheim mit Spiel- und manchmal auch Werkzeugen Befriedigung verschaffen. Viele wollten nicht gefilmt werden, aber einige gaben ganz offen Auskunft über ihre vom Mainstream abweichenden Wünsche.

Und natürlich soll es wieder um einen toleranten, offenen Umgang mit Sexualität gehen. Wir haben Menschen auf der Straße gebeten, zu erklären und zu zeigen, was ihnen im Bett Spaß und Freude bereitet. Denn wer ungezwungen darüber sprechen kann, der führt sehr oft ein freies und zufriedenes Liebesleben. Dr. Carla Thiele möchte Sie ermutigen, sich ihren geliebten Menschen gegenüber nicht zu verstellen. Mit Moderator Peter Imhof spricht sie auch traurige Seiten wie Liebeskummer und Einsamkeit, Eifersucht oder Missverständnisse im Bett, Versagensängste und gesundheitliche Probleme an. Social Media-Redakteurin Annie Reischmann betreut während der Sendung die verschiedenen Informationskanäle und moderiert die Online-Diskussion. Moderator Peter Imhof und Paartherapeutin Dr. Carla Thiele freuen sich auf Ihre Fragen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK