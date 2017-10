Wochenserie Made in Mitteldeutschland

Deutschland. Land der Ideen. Exportmeister. Dass die Wirtschaft unseres Landes gerade im Ausland so wahrgenommen wird, dazu trägt Mitteldeutschland erheblich bei. Denn im Osten haben viele international wettbewerbsfähige und innovative Unternehmen ihren Sitz. Wir stellen in der Wochenserie "Made in Mitteldeutschland" jeden Tag eine Firma vor, die etwas ganz Spezielles herstellt. Einige von ihnen sind damit sogar weltspitze.