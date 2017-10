Die Trabi-Kult-Woche bei MDR um 4 Die Kraft der 2 Kerzen

Das ganze Jahr über haben die Trabi-Kinder der Arbeitsgemeinschaft "Formel Z" der Humboldtschule Zwickau mit Hilfe vieler MDR um 4-Zuschauer und Autopapst Andreas Keßler einen alten P60 originalgetreu aufgebaut. Dieser wird nun am 3. November seinen Platz im neuen Anbau des berühmten August-Horch-Museums Zwickau finden, live begleitet von MDR um 4. Freunde des Trabants und Trabi-Klubs aus ganz Mitteldeutschland haben die Aktion mit enormem Interesse und großer Anteilnahme verfolgt – drei davon besucht Janett Eger und berichtet live aus deren Domizilen, bevor sie am Freitag mithelfen wird, den neuen P60 im Horch-Museum zu platzieren.

Reporterin Janett Eger freut sich bereits auf ihre Gesprächspartner. Bildrechte: MDR/Axel Berger

Montag, 30. Oktober: Zu Beginn der Woche werden die Trabant- & IFA-Freunde Salzwedel die Gastgeber für Janett Eger vom MDR Nachmittag sein. Die Freunde ostdeutscher Automobilbaukunst helfen einander seit Jahren beim Reparieren von Trabi, Barkas & Co. und fahren mit ihren Liebhaberstücken zu Oldtimertreffen quer durch Europa. In einer alten Schmiede des Trabibastlers Stephan in Winterfeld bei Salzwedel trifft Janett Eger auf erfahrene Enthusiasten mit großer Liebe zu alten DDR-Autos und IFA-Fahrzeugen.



Des Weiteren wird MDR um 4-Reiseexpertin Gesine Jüttner an die schönsten Sommer unserer Kindheit erinnern, Sommer, in denen vierköpfige Familien im vollgepackten Trabant bis an den Balaton gefahren sind oder sogar ihr Klappfix-Zelt zum Übernachten auf dem Trabidach aufgeschlagen haben. Wohin Auto-Reisende noch fahren können und welche Ziele dabei voll im Trend liegen, weiß sie auch.