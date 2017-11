Die Trabis der MDR um 4-Zuschauer

"Marvin" Trabant 601S deluxe "Mit 14 habe ich begonnen an Simson zu schrauben und auf den Feldern von Thüringen zu fahren", erinnert sich Patrik Gronostaj. "Mit 16 meine erste eigene Mz Bj 1953 und mit 17 eine ETZ. Vor einem Jahr habe ich mit 25 Marvin gekauft und mir einen kleinen Traum erfüllt. So oft wie er mich schon geärgert hat, so sehr liebe ich diese Kiste." Bildrechte: facebook/Patrik Gronostraj