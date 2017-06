Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"MDR um 2" und "MDR um 4" suchen im Sommer den besten Verein Mitteldeutschlands. Hunderttausende sind so organisiert. Sie spielen Fußball, Handball oder Federball. Sie restaurieren alte Dampfloks oder erhalten mit häkeln, klöppeln und stricken alte Traditionen. Sie sammeln Briefmarken oder Trabis. Sie helfen anderen, sie schützen Tiere, sie kochen zusammen und unterstützen die lokale Jugend.



Die Reporter Olenka Pilz, Stefan Ganß und Janett Eger stellen 15 Vereine aus unseren Ländern vor. Jeden Tag einen Verein, 15 Tage lang in den Sommerferien. In Beiträgen und Schalten erzählen wir vom Vereinsleben, vom Spaß am Ehrenamt, den lustigsten Erlebnissen, aber auch von den Nöten der Vereine.