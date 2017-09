Bildrechte: MDR/Jens Trocha

Die Spitzmorcheln in Wasser einweichen. Die Erbsen oder Kaiserschoten waschen. Möhren, Kohlrabi und den Spargel schälen und in mundgerechte Stücke schneiden. Blumenkohl waschen und in kleine Röschen schneiden.



Gemüsebrühe, 100 g Butter und etwas Salz in einem flachen Topf oder Wok geben und aufkochen lassen. Spargel, den Kohlrabi und die Möhren dazugeben. Circa 3 bis 4 Minuten köcheln lassen. Dann die Kaiserschoten oder Erbsen dazu geben und für etwa 2 Minuten mitköcheln.



In einer Pfanne etwas Butter zergehen lassen und dort die Morcheln, Flusskrebsschwänze oder Garnelen bei mittlerer Hitze braten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Zum Schluss geschnittenen Schnittlauch zugeben.



Vom Gemüsesud 2 Kellen Brühe in einen kleinen Topf geben mit Sahne und Crème fraîche verfeinern und mit einem Stabmixer aufmixen.



Gemüse mit den Morcheln und den Flusskrebsschwänzen auf vorgewärmten Tellern anrichten und mit der aufgeschäumten Sauce servieren. Mit etwas Gartenkresse dekorieren.