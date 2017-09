Wochenserie Die schönsten Kleinbahnen Mitteldeutschlands

Es dampft, es zischt, es schnauft! Überall in Mitteldeutschland fahren Museumsbahnen, die unsere Heimat zu einem wahren Eldorado für Eisenbahnfans machen. Und da wäre beileibe nicht nur die Brockenbahn oder die Fichtelbergbahn zu nennen. Weil die Eisenbahnlandschaft in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen noch viel mehr zu bieten hat, nehmen wir Sie mit auf romantische Bahnfahrten, die Sie so bestimmt noch nie erlebt haben.