Welche Strafe hat ein Autofahrer zu erwarten, der die innerorts zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h erheblich überschritten, dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und einen Fußgänger überfahren hat, welcher dann an seinen unfallbedingten Verletzungen gestorben ist?

Für Körperverletzung mit Todesfolge droht § 227 des Strafgesetzbuchs (StGB) eine Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren an. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass der Täter die Körperverletzung vorsätzlich begeht. Liegt hingegen ein Unfall vor, hat also der Autofahrer nicht willentlich sondern in fahrlässiger Weise den Fußgänger überfahren, so kann jener lediglich wegen fahrlässiger Tötung mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden (§ 222 StGB).



Bei deutlich überhöhter Geschwindigkeit innerhalb einer geschlossenen Ortschaft ist freilich davon auszugehen, dass der Autofahrer die im Straßenverkehr anzuwendende Sorgfalt in besonders hohem Maße außer Acht gelassen, somit leichtfertig (grob fahrlässig) gehandelt hat. Er muss daher mit einer Freiheitsstrafe rechnen. Ob das Gericht diese zur Bewährung aussetzt, hängt von den einzelnen Umständen des Falles ab.

Wonach bemisst sich die Strafe? Entscheiden die Gerichte insoweit nach freiem Ermessen?

Bei wenigen Tatbeständen, beispielsweise Mord (§ 211 StGB), lautet die gesetzlich festgelegte Strafe auf lebenslange Freiheitsstrafe. Im Übrigen ist für jeden Tatbestand ein bestimmter Strafrahmen vorgegeben. So reicht die Strafe bei (einfachem) Diebstahl von Geldstrafe zwischen fünf und 360 Tagessätzen bis zu Freiheitsstrafe zwischen einem Monat und fünf Jahren (§§ 242 Abs. 1, 38 Abs. 2, 40 Abs. 1 StGB), bei (einfachem) Raub von einem bis zu 15 Jahren Freiheitsstrafe (§§ 249 Abs. 1, 38 Abs. 2 StGB).



Innerhalb des gesetzlichen Strafrahmens hat das Gericht die Strafe entsprechend der Schuld des Täters im konkreten Fall zuzumessen, wobei es die Umstände, die für und gegen ihn sprechen, gegeneinander abwägen muss. Das sind namentlich etwa seine Tatmotive, sein Vorleben oder sein etwaiges Bemühen, den durch die Tat entstandenen Schaden wieder gutzumachen. Auch bei dieser Abwägung der strafmildernden und straferschwerenden Umstände ist das Gericht nicht frei. Zum einen sind die maßgeblichen Strafzumessungskriterien gesetzlich vorgegeben. So darf das Gericht nicht nur, sondern muss es strafmildernd berücksichtigen, wenn der Täter sich darum bemüht hat, den durch ihn verursachten Schaden wieder gutzumachen.



Zum anderen hat sich in der Spruchpraxis der deutschen Gerichte, allen voran derjenigen des Bundesgerichtshofs, eine Reihe von Grundsätzen der Strafzumessung herausgebildet, die allgemein Beachtung finden. Ein Urteil, das davon abweicht, ohne dass besondere Umstände des Falles dies rechtfertigen, wird in der höheren Instanz keinen Bestand haben. Dadurch ist gewährleistet, dass für gleich gelagerte Fälle vergleichbare Strafen verhängt werden.

Unter welchen Voraussetzungen setzt das Gericht die Vollstreckung einer von ihm verhängten Freiheitsstrafe zur Bewährung aus?

Maßgeblich für die richterliche Entscheidung über eine Strafaussetzung zur Bewährung ist im Ausgangspunkt die Höhe der von ihm verhängten Freiheitsstrafe. Übersteigt diese zwei Jahre, kommt eine Bewährung von vornherein nicht in Betracht.



Demgegenüber muss das Gericht bei der Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von nicht mehr als einem Jahr die Vollstreckung der Strafe zur Bewährung aussetzen, wenn zu erwarten ist, dass der Verurteilte sich schon die Verurteilung zur Warnung dienen lassen und künftig auch ohne die Einwirkung des Strafvollzugs keine Straftaten mehr begehen wird. Insoweit spricht man von einer günstigen Sozialprognose. Ist eine solche gegeben, kann das das Gerichts auch die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe, die mehr als ein Jahr, jedoch nicht mehr als zwei Jahre beträgt, zur Bewährung aussetzen, wenn nach der Gesamtwürdigung von Tat und Persönlichkeit des Verurteilten besondere Umstände vorliegen.



Indessen wird bei der Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten die Vollstreckung nicht ausgesetzt, wenn die Verteidigung der Rechtsordnung sie gebietet; ein in der Rechtsprechungspraxis häufiger Anwendungsfall dieser Ausnahmebestimmung ist eine fahrlässige Tötung im Straßenverkehr, welche darauf beruht, dass der Täter aufgrund des Genusses alkoholischer Getränke die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat.

Welche Sanktionen drohen einem 13-Jährigen, der an einem Raub auf dem Schulhof mitgewirkt hat?

Minderjährige unter 14 Jahren gelten gemäß § 19 StGB als schuldunfähig, so dass eine strafrechtliche Verfolgung in jedem Fall ausscheidet. Begehen sie eine Straftat, kommen unter weiteren Voraussetzungen lediglich Erziehungshilfen durch das Jugendamt und Erziehungsmaßnahmen von Seiten des Vormundschaftsgerichts in Betracht.

Könnte im vorgenannten Fall ein 14-jähriger Mittäter strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden?