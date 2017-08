Tierpark Eilenburg

Er ist ein "Heidemagnet" in der Dübener Heide und bietet seinen Besuchern einen abwechslungsreichen Rundgang mit einer Affen-Freianlage und einem Naturlehrpfad durch Feucht- und Waldgebiete.



Haus- und Heimtiere haben ihr eigenes Areal und in der Exotenwelt leben Aras und Hutaffen. Enten paddeln auf einem schönen Teich und am Bienenhaus wird öffentlich geerntet.