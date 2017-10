Wochenserie Tief im Osten – Geschichten aus der Oberlausitz

An jedem Tag dieser Woche werfen wir einen Blick auf die Eigenheiten der Region. Los geht es am Montag im Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau, hier dürfen wir hinter die Kulissen schauen. Am Dienstag lernen wir mehr über die Teiche in der Oberlausitz kennen, wo vor allem Karpfenzucht betrieben wird. Zur Wochenmitte beschäftigen wir uns mit dem Wolf, am Donnerstag stellen wir ein Senioren-Kompetenz-Team vor. Am Freitag dreht sich alles um die Oberlausitzer Mundart.